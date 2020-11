Kostenpflichtiger Inhalt: Erzbistum Köln räumt Fehler ein : Priester Michael Schenk erhebt Missbrauchsvorwurf gegen Bonner Pfarrer

Michael Schenk, ein altkatholischer Priester, will andere Opfer ermutigen, ihr Schweigen zu brechen. Foto: Barbara Frommann/BARBARA FROMMANN

Bonn Ein inzwischen verstorbener Geistlicher soll sich in den 1970er Jahren an Schenk vergangen haben, als er noch im Kindergartenalter war. Das Erzbistum will seine Therapiekosten übernehmen.