Fotoshooting im Dorint Hotel Starfotograf macht Bonnerin zu „Prinzessin für einen Tag“

Bonn · Am Samstag wehte durch das Dorint Hotel ein Hauch des Glamours von Los Angeles. L.A.-Starfotograf Guido Karp, der für Musikgrößen wie Michael Jackson oder Robbie Williams fotografiert hat, lichtete bei „Princess For One Day“ 80 Bonnerinnen ab. Eine von ihnen war Jutta Jülich.

30.04.2023, 19:00 Uhr

Zu Beginn des persönlichen Stylings von Jutta Jülich werden ihr von Princess For One Day-Stylistin Giulia Bartholemy (l.) die gewünschten Locken gedreht. Foto: Jan-Oliver Nickel

Von Jan-Oliver Nickel

Bei dem Portrait Event der Event Agentur MAXX Creative Events GmbH erhielten die Teilnehmerinnen für jeweils 169 Euro ein persönliches Styling von zehn Make-Up Artisten aus der ganzen Welt und wurden anschließend von Karp fotografiert. Bevor es das Foto als Großprint und digitale Version beim Sektempfang gab, erhielten sie von Masterstylistin Naty Stephanus noch Styling-Tipps.