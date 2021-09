Karneval in Bonn : Prinz und Bonna unterschreiben Sessionsvertrag

Bonn Prinz und Bonna haben im Stadthaus ihren Sessionsvertrag mit dem Festausschuss Bonner Karneval unterschrieben. Damit steht der fünften Jahreszeit unter dem Motto „Jeck jeht net weg“ nichts mehr im Wege.

Prinz Marco I. (Wiese) und Bonna Nadine I. (Klein) gehen in die zweite Runde – wegen Corona. Ein Jahr lang hatten sie bereits unter dem Motto „Schwaade, laache, joode Saache maache“ auf vielen Terminen dem bönnschen Karneval die Fahne hochgehalten. Doch so richtig Gas geben konnten sie dabei noch nicht.

Das vielleicht Interessanteste, der Vertragsinhalt, ist indes wie immer geheim: Es geht dabei nicht nur ums Geld, denn Prinz und Bonna zu sein, kostet schließlich was. So stellt der Festausschuss den beiden etwa Fahrzeuge und Personal zu Verfügung, dafür stecken sie ihre ganze Energie in die Auftritte vor den Jecken – immerhin mehrere Hundert in der Session.