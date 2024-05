Demonstration und Gegendemonstration Bonner Studenten errichten Pro-Palästina-Camp im Hofgarten

Die Kundgebung im Camp blieb nicht die einzige an diesem Tag. Auf der gegenüberliegenden Seite der Hofgartenwiese hatten sich am Nachmittag etwa ebenso viele Studenten zusammengefunden, um als Gegendemonstration ihre Solidarität mit Israel zu bekunden. Anmelder und Initiator war Tillmann Rami, der dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten angehört, der Hochschulgruppe der CDU. Rami sagte dem GA, neben dem RCDS nähmen Mitglieder der Jüdischen Hochschulgruppe, der liberalen Hochschulgruppe und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft an der Gegenbewegung teil. „Wir sprechen entschieden gegen Forderungen, die Universität solle sich von Israel distanzieren“, sagte Rami. Pro-palästinensische Proteste an deutschen Universitäten glichen zwar in ihrer Gewaltbereitschaft noch nicht dem, was in den USA vor sich gehe. „Aber ich kenne durchaus Studenten in Deutschland, die bereits Angst haben, zu ihrer jüdischen Herkunft offen zu stehen.“ Das dürfe nicht sein.