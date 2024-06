Polizei räumt besetzte Hörsäle an der Uni Bonn Pro-Palästinenser hängen Hamas-Symbol aus dem Fenster

Pro-palästinensische Demonstranten haben am Mittwoch erneut für Aufsehen gesorgt und zwei Hörsäle im Hauptgebäude der Universität Bonn am Hofgarten besetzt. Ab 8.20 Uhr morgens hatten die vermummten Aktivisten die Hörsäle 2 und 5 im Hauptgebäude der Universität besetzt. Rund 30 weitere Demonstranten hatten sich am Hofgarten zu einer Solidaritätskundgebung getroffen. Immer wieder wurden sowohl von den Aktivisten am offenen Fenster des Hörsaals wie auch von den Demonstranten unten am Hofgarten pro-palästinensische Parolen wie „free Palestine“ (befreit Palästina) ausgerufen. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen vor Ort und sperrte das Universitätsgebäude ab.