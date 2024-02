Verkehrsbehinderungen in Bonn Pro-Palästinensischer Autokorso legt zeitweise Bonner City lahm

Start war gegen 13 Uhr am Römerbad. Ursprünglich war 12 Uhr als Startzeit vorgesehen gewesen, so Scholten. Doch die Überprüfung der Fahrzeuge sowie Plakate und Fahnen habe entsprechend mehr Zeit gekostet. Etwa 46 Fahrzeuge sowie zehn Fahrräder fuhren im Korso in enger Begleitung von zahlreichen Einsatzkräften in Richtung Bonner Innenstadt über Kölnstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Rathausgasse, Am Hof, Am Neutor, am Busbahnhof vorbei über Thomas-Mann-Straße zum Friedensplatz und von dort aus über die Kennedybrücke nach Beuel. Später sollte es wieder über die Kennedybrücke zurück zum Ausgangspunkt gehen.