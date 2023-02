Parken in Bonn : Pro und Contra zur möglichen Tiefgarage für das Viktoriakarree

Bonn Eine mögliche Tiefgarage und die lange Bauzeit brennen Anwohnern und Gewerbetreibenden auf den Nägeln, wie auf einer Info-Veranstaltung zu den Plänen für das Viktoriakarree zu hören war.

Volles Haus am Dienstagabend im Café Blau im Foyer des früheren Viktoriabads: Allerdings waren die Besucher dieses Mal nicht auf einen Kaffee vorbeigekommen. Die Stadt Bonn hatte zur Informationsveranstaltung über den aktuellen Stand der Planungen für das Viktoriakarree eingeladen . Bis diese indes in die Tat umgesetzt werden können, fließt noch viel Wasser den Rhein herunter.

Nun soll das Areal durch eine mittig angelegte Gasse als Verbindung zwischen Rathausgasse und Franziskanerstraße zweigeteilt werden. In der westlichen Hälfte sollen Wohn- und Geschäftshäuser entstehen, in der östlichen Hälfte, dem Standort des einstigen Schwimmbads, ein Forum des Wissens der Universität.

Beinahe einmütig ist der Rat in der Frage, ob unter dem Viktoriakarree in Bonn im Zuge der Neugestaltung eine zusätzliche Tiefgarage errichtet werden soll. Einige Kritikpunkte gab es trotzdem.

Nach der Präsentation der Pläne trafen sich Veranstalter und Bürger an verschiedenen Ständen, um über die Bedenken und Anregungen gemeinsam zu diskutieren. Zwei Themen brennen Anwohnern wie Gewerbetreibenden offensichtlich besonders auf den Nägeln: die Baustelle an sich und der aktuelle Prüfauftrag des Rates für den möglichen Bau einer Tiefgarage. Letzteres stieß bei vielen eher auf Ablehnung, wie man anhand der Zettel lesen konnte, die die Besucher mit ihren Vorschlägen an die Stellwände kleben durften. „Sieht so die Verkehrswende aus? Keine Tiefgarage!“, hatte jemand aufgeschrieben. Miriam Neumann dagegen wäre froh, wenn eine gebaut würde. „Für unsere Kundinnen und Kunden wäre das super, wenn sie gleich neben unserer Tanzschule parken könnten“, sagte die Geschäftsführerin der Tanzschule Lepehne Herbst, die am Belderberg sitzt. Michael Hagemann hat sein Friseurgeschäft in der Rathausgasse. Ihm wäre lieber, die heutigen oberirdischen Parkplätze könnten erhalten werden. „Der Baulärm bei einer Tiefgarage ist doch nicht auszuhalten“, meinte er. Allerdings müsste eine Garage errichtet werden, wenn oberirdisch keine Stellplätze mehr ausgewiesen würden.