Johanniter Waldkrankenhaus in Bonn : Probanden für Studie zu Gesichtsfalten und Krähenfüßen gesucht

Johanniter Waldkrankenhaus in Bonn

40 Probanden werden für eine Studie in Bonn gesucht. (Symbolbild) Foto: DPA

Bonn Ein am Johanniter-Krankenhaus arbeitender Arzt sucht Probanden für seine Studie zu Gesichtsfalten und Krähenfüßen. Diese wird mit apparativer Kosmetik durchgeführt.

Das Johanniter Waldkrankenhaus sucht Probanden für eine Studie unter der Leitung von Dr. Kay-Hendrik Busch. Dieser ist Leitender Arzt der Abteilung Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie am Johanniter Waldkrankenhaus. Wie das Krankenhaus am Mittwoch mitteilte, solle untersucht werden „wie sich Gesichtsfalten oder auch Krähenfüße durch das Anregen der Zellstruktur unter der Haut mittels apparativer Kosmetik in den betroffenen Bereichen behandeln lassen“.