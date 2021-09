Knoten Köln bremst Berlinfahrer aus : Probleme bei Bahnverbindungen zwischen Bonn und Berlin

Bonn Laut Fahrplan gibt es täglich je sieben Direktverbindungen vom Bonner Hauptbahnhof nach Berlin und zurück. Gleisbaustellen rund um Köln lassen die Realität derzeit allerdings anders aussehen und zwingen die Reisenden zur Improvisation.

Umstieg in Wuppertal, Düsseldorf oder Köln

Dass die Realität zurzeit anders aussieht, schildert ein regelmäßiger Pendler, in beiden Städten als Politikberater tätig, dem General-Anzeiger: „Bis in den Sommer hinein gab es an Werktagen ICE-Verbindungen zwischen Bonn und Berlin, bei denen man nicht umsteigen musste. Als ich heute meine Züge für das nächste Wochenende buchen wollte, stellte ich fest, dass diese Verbindungen offenbar nicht mehr existieren“, berichtet er und erwähnt dabei beispielsweise jenen ICE, der laut Fahrplan um 12.17 Uhr am Bonner Hauptbahnhof startet. Aktuell jedoch sei diese Verbindung nicht im Angebot. Auch bei den Rückfahrten gebe es derzeit keine Verbindungen, ohne in Köln, Düsseldorf oder Wuppertal umsteigen zu müssen – was für ihn nach den bisherigen Erfahrungen eine zusätzliche Fahrtzeit von gut einer Stunde im Regionalexpress bedeute.

ICE-Sprinter ab dem Winter dreimal am Tag

Zumindest für die Dauer der Baustellen in Köln müssen Berlin-Pendler weiterhin improvisieren. So wie der Bonner Politikberater, der unterdessen seinen Umweg gefunden hat: „Am kommenden Mittwoch, wenn ich aus Berlin nach Bonn zurückkehren will, fahre ich über Frankfurt und Siegburg/Bonn. Das ist immer noch schneller als in Wuppertal auszusteigen und auf den Anschluss zu warten“, schildert er seine Erfahrung. Dass Züge aus Bonn – wie von anderen Lesern berichtet – derzeit in Berlin auch im alten „Berliner Westen“ halten, bleibt laut Bahn übrigens ein singulärer Fall: Konkret im nächtlichen ICE ab 22.36 Uhr, Ankunft in Berlin Zoo um 5.53 Uhr und dann am Berliner Hauptbahnhof um 5.59 Uhr.