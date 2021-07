Werbung für direkte Demokratie : Projekt für Volksabstimmung zur Bundestagswahl lässt Bonn abstimmen

Bonn Am Montag und Dienstag hat in Bonn „die erste selbstorganisierte Volksabstimmung auf Bundesebene“ stattgefunden. Zu vier umstrittenen Themen konnten Bonner ihre Stimme abgeben. Die Initiatoren wollen vor allem eines: Werbung machen für direkte Demokratie.

Es ist gedacht als Alternative zur parlamentarischen Demokratie: Am Montag und Dienstag war der „Omnibus für Direkte Demokratie“ von 10 bis 18 Uhr auf dem Bonner Münsterplatz. Hier konnten sich alle Bonnerinnen und Bonner ab 16 Jahren in die Abstimmungslisten eintragen, um bei der „Abstimmung21“ mitzumachen. Das Projekt haben neben „Omnibus“ die Organisationen „Mehr Demokratie“ und „Democracy international“ 2020 ins Leben gerufen. Es soll die Bedeutung von Volksabstimmungen auf Bundesebene hervorheben. „In den Städten und auf Landesebene ist die direkte Demokratie, also das Bürgerbegehren und Volksbegehren schon längst eine geübte Praxis. Nur auf Bundesebene fehlt die Volksabstimmung, obwohl sie im Grundgesetz verankert und versprochen ist“, bemängelt Brigitte Krenkers, Pressesprecherin und Gesellschafterin bei Omnibus.