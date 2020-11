Schmierereien auf Bonner Sportanlagen : Projekt gegen Vandalismus stockt

Bonn Manche Vereine haben noch keine Schließanlage für ihre Plätze, in anderen Fällen misst der Zaun bloß 1,50 Meter

Mal sind es lästige Graffitti-Schmierereien, dann wieder Einbrüche in Materiallager, Beschädigungen am Kunstrasen und andere Zerstörungen. Fast alle Fußballvereine in Bonn haben ihre Erfahrungen gemacht mit Vandalismusschäden. Ein Grund, warum die Stadt die Durchführung eines Pilotprojekts vor etwa anderthalb Jahren beschlossen hat. Umgesetzt ist es bis heute nur in kleinen Teilen.