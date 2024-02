Kommentar zum Wohntraining in der Kaiserstraße Projekt hilft ehemaligen Obdachlosen zurück in die Stadtgesellschaft

Die Probleme eines Suchtkranken sind ohne eigenes Erleben schwerlich nachzuvollziehen. Oder die eines Obdachlosen. Bei dem Versuch, ihnen zu helfen, sollten man den Betroffenen deshalb gut zuhören. Der Bonner Verein für Gefährdetenhilfe (VfG) hat das offenbar gemacht. Mit seinem Wohnprojekt in der Kaiserstraße setzt die gemeinnützige Organisation ihren Kurs fort, Menschen in sozialen Schwierigkeiten – wie es im Rechtstext des Sozialgesetzbuches heißt – schrittweise durch Eigenverantwortung und individuelle Unterstützung in die Gesellschaft zu integrieren. Sie tun gut daran.