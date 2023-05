Projekt in Bonn und Sankt Augustin Klinikclowns bringen den Patienten bald auch virtuell Freude

Um die Professionalisierung der Klinikclowns voranzutreiben und gemeinsame europäische Standards für den Umgang mit Patienten festzulegen, gibt es seit dem Jahr 2022 das „Erasmus+“-Projekt „Virtual Healthcare Clown“. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihren internationalen Partnern wurden am Mittwochabend ein Handbuch und eine Internetplattform für Klinikclowns vorgestellt. „Wir beteiligen uns an diesem Projekt, da mit digitalen Klinikclown-Visiten noch mehr Menschen Momente der Leichtigkeit ermöglicht werden können, die man sonst nicht erreicht“, sagt Maria Bley, Stiftungsleiterin von Humor hilft heilen. „So können wir unser Angebot auch Patienten etwa auf Infektionsabteilungen in Krankenhäusern, chronisch kranken Menschen zu Hause oder an Orten, wo keine Klinikclowns im Einsatz sind, virtuell zur Verfügung stellen.“ Dabei komme es auf die Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal an, die als Mediatoren Patienten befragen, ob sie gerne Besuch von einem Clown hätten und dann ein Tablet oder einen anderen Bildschirm im Zimmer einrichten. Die Finanzierung des Handbuchs und der Internetplattform übernimmt das Projekt „Erasmus+“. Für die Bezahlung und die Ausbildung der Clowns kommt die Stiftung auf, die deshalb auf Spenden angewiesen ist.