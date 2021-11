Prozess am Bonner Landgericht : Prostituiertenbesuch im Lockdown endet mit Raub

Bonn Zwei Männer und eine Frau stehen derzeit wegen schweren Raubes beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht. Die Taten sollen sich in Bad Godesberg ereignet haben.

„Bitte beachtet die Regeln in eurer Region“, war die Whatsapp-Nachricht einer Bonner Prostituierten überschrieben: Körpernahe Dienstleistungen durften zu Weihnachten vergangenen Jahres coronabedingt nämlich nicht angeboten werden. Das hielt aber offenbar nicht jeden davon ab, an den Feiertagen körperliche Nähe gegen Bezahlung zu suchen.

Schon vorher sollen die beiden Männer brutal gehandelt haben

Der zweite Vorwurf betrifft allerdings ein anderes Opfer und soll sich bereits einen Tag vor dem oben beschriebenen zugetragen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Männer im Alter von 25 und 28 Jahren in einem Altbau an der Bonner Straße in Godesberg einen 23-Jährigen ins Genick geschlagen und eine Treppe hinuntergeschubst haben sollen. Ob sich die Tat ebenfalls vor dem Hintergrund der illegalen Prostitution ereignet hat, ist derzeit allerdings noch Spekulation. Jedenfalls landete das Opfer am ersten Weihnachtstag mit einem gebrochenen Arm im Waldkrankenhaus und musste sich umgehend einer Not-OP unterziehen.