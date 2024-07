Illegale Prostitution am Bonner Hochstadenring „Einmal klingelte einer von den Kunden bei mir“

Bonn · Ein 53-Jähriger wurde in Frankfurt festgenommen, weil er unter anderem am Hochstadenring eine Wohnung an illegale Prostituierte untervermietet haben soll. Bewohner und Nachbarn berichten über Begegnungen mit mutmaßlichen Freiern.

19.07.2024 , 19:00 Uhr

Am Hochstadenring arbeiten Prostituierte, von denen manche illegal in Deutschland sind. Foto: Benjamin Westhoff