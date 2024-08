Straßenstrich in Bonn Wenn die illegale Prostitution Frauen Schutz bietet

In Bonn gibt es seit Ende der Corona-Pandemie wieder mehr angemeldete Prostituierte. Aber es sind immer noch deutlich weniger als davor. Ein Grund könnte sein, dass sich die Prostitution in illegale Bereiche verlagert hatte und nun wieder geregelter verläuft. „Aber man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer an Prostituierten nochmal genau so hoch ist“, sagt eine Sexarbeiterin. In Bonn gibt es einen Straßenstrich, auf dem auch eine Sexsteuer gezahlt werden muss. Geht es nach der Stadt, soll er bald verlagert werden. Doch das Verfahren steckt in der Prüfungsphase fest.