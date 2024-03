Aktion am Brandenburger Tor Bonner Extinction-Mitglied Keul nach Protestaktion vor Gericht

Elmar Keul, Mitglied der Bonner Ortsgruppe von Extinction Rebellion, muss sich seit vergangenem Freitag wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Berlin vor dem Amtsgericht verantworten. Der Lehrer und Klimaaktivist hatte sich im August 2021 bei einer Protestaktion vor dem Brandenburger Tor zusammen mit Nikolaus Froitzheim, Professor für Geologie an der Universität Bonn, mit einem Stahlrohr an einen dort abgestellten Lastwagen gekettet.