Demonstration in Bonn Protest gegen AfD-Parteitag in Toni-Mai-Halle

Bonn · Die Bonner AfD will am Samstag offenbar einen neuen Kreisvorstand wählen. Das Bündnis gegen Rechts ruft zur Gegendemo vor dem Gebäude auf. Doch auch in der Halle selbst könnte es hitzig werden.

03.05.2024 , 14:30 Uhr

Schon im Mai 2020 veranstaltete die Bonner AfD ihren Kreisparteitag in der Halle, damals noch unter dem Namen Schmitthalle bekannt. Foto: Benjamin Westhoff





Von Andreas Baumann Redakteur Bonn