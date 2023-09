Kunstinstallation auf dem Münsterplatz 333 Kinderfiguren als Protest gegen die Kirche aufgestellt

Während das Weiß für die Unschuld steht, symbolisiert die Farbe Purpur die Beichte und Reue in der katholischen Kirche. Dabei geht es Meseg nicht um eine Verurteilung der Kirche an sich, sondern um die Anklage der Einzelnen, die sich an Kindern vergangen haben. „Sie tragen die gleichen Gewänder wie ihre Brüder im Glauben, haben dieselbe Heilige Schrift studiert und demselben Gott ewige Treue gelobt. Doch ihre Hände erteilen keinen Segen, und ihre Worte spenden keinen Trost. Sie sind das Böse, das im Haus des Herrn sein Unwesen treibt, das Menschen quält und Gott verhöhnt, indem es Seine Gebote missachtet“, so der Künstler. Zu Tausenden hätten Gläubige die Kirche verlassen, mit ihren Kindern an der Hand, die als fröhliche junge Christen eintraten und als gebrochene Seelen wieder zurückkehrten.