Bündnis ruft zu Demo auf Protestaktion gegen rechte Burschenschaft in Bonn

Bonn · Linke Gruppen planen am Freitag eine Kundgebung am Haus der Raczeks in der Südstadt. Die schlagende Verbindung steht seit Jahren im Ruf, sich weit am rechten Rand der Gesellschaft zu bewegen. Es gibt offenbar Kontakte zur extremen „Revolte Rheinland“.

21.03.2024 , 18:24 Uhr

Die Raczeks überwachen ihr Verbindungshaus an der Johannes-Henry-Straße mit Videokameras. Foto: Andreas Baumann

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn