Streit unter Gläubigen : Protestanten lösen Presbyterium der Auferstehungskirchengemeinde auf

Die evangelische Auferstehungskirche auf dem Venusberg. Foto: Roland Kohls

Venusberg Nach jahrelangen Konflikten kam nun das Aus für das Presbytierum am Venusberg in Bonn. Am 18. Juli gibt es eine Gemeindeversammlung in der Auferstehungskirche.