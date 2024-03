Prozessauftakt vor dem Landgericht Bonner soll Ladendetektiv mit Marmeladenglas beworfen haben

Die Staatsanwaltschaft hat einen 35-jährigen Bonner wegen Diebstahls in zwei Fällen sowie vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung angeklagt. Konkret muss sich der Angeklagte wegen zweier Taten verantworten, die er am 7. Februar und am 29. April 2022 in Bonn begangen haben soll.