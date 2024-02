89-Jähriger half bei Festnahme Prozess gegen drei falsche Polizisten in Bonn gestartet

Bonn · Immer wieder fallen Senioren auf die Masche psychologisch geschulter Betrüger herein. Nicht so 2023 in Ippendorf: Dank des guten Gespürs eines 89-Jährigen wurde ein Verdächtiger direkt nach der Tat verhaftet. Vor Gericht stehen insgesamt drei Angeklagte.

19.02.2024 , 17:21 Uhr

Edwin Zgoll wartet vor dem alten Schwurgerichtssaal im Bonner Landgericht auf seine Aussage als Zeuge. Foto: Leif Kubik

Von Leif Kubik

Der Gerichtstermin nur wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag schien nach dem Geschmack von Edwin Zgoll zu sein: Der ehemalige Bonner Architekt wartete am Montag ohne sichtliche Aufregung bereits eine gute halbe Stunde vor seiner Ladung als Zeuge vor der Tür des alten Schwurgerichtssaals im Bonner Landgericht. Eine Bande sogenannter falscher Polizisten hatte den Senior ins Visier genommen. Der Ippendorfer schöpfte allerdings sofort Verdacht und informierte die Polizei.