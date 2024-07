Vorwurf der sexuellen Belästigung Prozess gegen Reitlehrer muss nach einer Stunde neu starten

So einen Fall hat selbst der altgediente Vorsitzende Richter der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht noch nicht erlebt. Während der laufenden Verhandlung wandte sich einer der Schöffen mit irritierter Mine an ihn: Er vermute, dass seine Frau bei dem Angeklagten Reitstunden nehme, ließ der ehrenamtliche Richter den Vorsitzenden Wolfgang Schmitz-Justen wissen. Vor dem Jugendgericht muss sich seit Dienstag ein 68-jähriger Reitlehrer verantworten, weil er eine 15-jährige Schülerin sexuell belästigt und missbraucht haben soll, und der Schöffe könnte wegen des Unterrichts seiner Frau als befangen gelten.