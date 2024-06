Prozess am Gericht in Bonn Messerangriff auf Ärzte in der LVR-Klinik

Bonn · Weil Ärzte ihn nicht weiter behandeln wollten, hat ein 56-jähriger Mann an der LVR-Klinik diese mit Messern angegriffen. Nur kurze Zeit nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, kehrte er mit der Tatwaffe in der Hand zurück. Jetzt wurde der Täter in Bonn verurteilt.

17.06.2024 , 19:00 Uhr

Die Bonner LVR-Klinik wurde Tatort eines Messerangriffs. Foto: Benjamin Westhoff

Von Leif Kubik