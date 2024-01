Urteil am Bonner Landgericht Sieben Jahre Haft nach Diebstahl von Baumaschinen

In einem Gewerbegebiet an der Königswinterer Straße in Beuel stahl der Angeklagte zunächst einen Pkw. Die auf der Fläche eines Händlers abgestellten Altfahrzeuge waren allesamt für den Export gedacht. So waren die meist fahruntüchtigen Wagen nicht abgeschlossen und die Schlüssel klemmten unter den Sonnenblenden. Einige Tage später geriet der 46-Jährige mit dem gestohlenen Fahrzeug in Dransdorf in eine Verkehrskontrolle. Nach einer Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt gelang dem Mann zunächst zu Fuß die Flucht. An Bord des zurückgelassenen Wagens konnten die Ermittler allerdings seine DNA sicherstellen.