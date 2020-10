Auge verloren : Soldat verklagt die Bundeswehr auf 150.000 Euro Schmerzensgeld

Bonn Bei einer Übung in Brandenburg hat ein Soldat im Jahr 2018 sein rechtes Auge verloren. Er wurde von einem Schuss eines anderen Soldaten getroffen. In Bonn verklagt er die Bundeswehr nun auf 150.000 Euro.

Vor dem Bonner Landgericht wird am Mittwoch (13 Uhr) die Klage eines Berufssoldaten verhandelt. Er hat die Bundeswehr - das Bundesverteidigungsministerium mit Sitz in Bonn - auf 150.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Bei einer Häuserkampf-Übung im Januar 2018 auf dem Truppenübungsplatz Lehnin in Brandenburg soll dem 39-jährigen Unteroffizier durch einen der zwölf Teilnehmer aus einer Entfernung von acht bis zehn Metern das rechte Auge ausgeschossen worden sein.