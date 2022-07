Urteil am Bonner Landgericht : Student hat seine Freundin siebenmal vergewaltigt

Urteil am Bonner Landgericht

Bonn Vor dem Bonner Landgericht ist ein 23-Jähriger zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Er hatte seine Freundin siebenmal vergewaltigt. Der Richter sagte: „Sein Verhältnis zu Frauen trägt pathologische Züge“.

Von einem „verstörenden Gefühl“ sprach der Vorsitzende Wolfgang Schmitz-Justen am Ende eines ungewöhnlichen Prozesses vor der 2. Großen Strafkammer des Bonner Landgerichts. Ein Verfahren, das einen äußerst „befremdlichen Einblick“ in die kranke Beziehung eines jungen Studenten zu Frauen gegeben habe.

Innerhalb von zwei Jahren – zwischen 2018 und 2020 – hatte der junge Mann seine damalige Freundin siebenmal vergewaltigt, davon allein zweimal im Schlaf. Darüber hinaus hatte er noch eine weitere junge Frau, die er wie seine Ex-Freundin in einem Bonner Café kennengelernt hatte, ebenfalls bei einer ersten Begegnung gegen ihren ausdrücklichen Willen zum Sex gezwungen.

Drei Jahre Jugendstrafe

Die Bonner Richter verurteilten den heute 23-Jährigen am Mittwoch wegen Vergewaltigung in acht Fällen sowie Freiheitsberaubung zu drei Jahren Jugendstrafe. Zum Vorteil des Angeklagten, wie es im Urteil begründet wurde: Denn bei der Hälfte der Straftaten sei er noch unter 21 Jahren, also Heranwachsender, gewesen.