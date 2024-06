Verhandlung am Jugendschwurgericht Prozess nach Messerattacke in Jugendschutzstelle in Bonn

Vor dem Bonner Jugendschwurgericht hat ein Verfahren gegen einen Jugendlichen begonnen, der am 19. Januar dieses Jahres einen Gleichaltrigen mit einem Klappmesser attackiert haben soll. Der Prozess, der wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten in nicht öffentlicher Sitzung abgehalten wird, ist die Premiere der neuen Vorsitzenden Anja Johansson. Die Richterin hat Volker Kunkel nach 17 Jahren an der Spitze der Kammer abgelöst. Kunkel ist Anfang Juni in den Ruhestand gegangen.