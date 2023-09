Großkirmes in Beuel So lief die Eröffnung von Pützchens Markt 2023

Im Bayernzelt treffen sich alle Zugteilnehmer mit den Bürgerinnen und Bürgern. Als Ehrengäste begrüßt Bezirksbürgermeister Guido Pfeiffer viele 65 Jahre alte Bonner, die er eigens eingeladen hat. An einem der Biertische sitzen auch Christina und Joachim Drengner (beide 65). Sie freuen sich über die Einladung der Stadt: „Wir wohnen jetzt seit 34 Jahren in Bonn“, berichtet Christina Drengner. Das Paar wagte nach der Wende den Schritt von Ostberlin über Hennef in die damalige Hauptstadt. Die frühere medizinisch-technische Assistentin weiß die Sonnenseite Beuels sehr zu schätzen, liebt den Karneval und freut sich auf die offizielle Eröffnung von Pützchens Markt.