Kostenpflichtiger Inhalt: Playmobil zieht ein : Im Puppenkönig in Bonn gehen die Lichter wieder an

Der Puppenkönig in Bonn wird umfassend saniert. Im zweiten Quartal 2021 soll er neu eröffnen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Das Traditionsgeschäft Puppenkönig in der Innenstadt von Bonn will im kommenden Jahr unter neuem Vorzeichen und mit einer Playmobil-Ereigniswelt eröffnen. In der Adventszeit will der Eigentümer im Schaufenster außerdem wieder die berühmte Eisenbahn durch eine Winterlandschaft auf die Schienen setzen.