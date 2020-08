Geschlossenes Spielwarengeschäft : Puppenkönig in Bonn steht vor neuer Nutzung

Für den Puppenkönig an der Gangolfstraße in Bonn gibt es einen Nachmieter. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Name Puppenkönig hängt noch an dem denkmalgeschützten Haus in der Gangolfstraße in Bonn. Bald soll in der prominenten Immobilie aber neues Leben einziehen, sagt der neue Eigentümer Alexander Jentsch auf GA-Anfrage.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Wein

Einen Namen wollte Jentsch jedoch noch nicht verraten. „Wir haben eine schöne Lösung für Bonn gefunden, die auch sehr überraschend sein wird“, sagt Jentsch, der mit seiner Firma wohnwirtschaftlich und gewerblich genutzte Immobilien vermakelt. Noch sei man zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der neue Nutzer sei aber im Einzelhandel tätig und passe gut in das hochwertige Ambiente des Hauses. Eine gastronomische Lösung habe man ausgeschlossen.

Lesen Sie auch Räumungsverkauf bei Puppenkönig in Bonn : Die letzten Teddys müssen raus

Puppenkönig Bonn: Franziskaner ziehen in die oberen Etagen