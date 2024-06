Inklusives Wohnen in Bonn Qualität, aber kein Luxus im Wohnquartier „Castell-Park“

Bonn · Ein neues Wohnquartier an der Graurheindorfer Straße in Bonn ist eingeweiht worden: 119 Wohnungen, allesamt barrierefrei, einige rollstuhlgerecht, sind fertiggestellt und bezugsfertig. Das Interesse ist groß an dem Angebot auf dem ehemaligen LVR-Klinkgelände.

11.06.2024 , 17:30 Uhr

V. l.: Alexander Rychter, Detlef Althoff, Nicole Unterseh, Nicole Bonnie, Frank Ross und Carsten Brausch zerschneiden das Band und weihen die Wohnanlage ein. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp