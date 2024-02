Kabarettistin bei „Quatsch keine Oper“ Lisa Eckhart kann ihren Niedergang nicht aufhalten

Sie ist brav geworden. Also vergleichsweise brav. Oder nein, das trifft es nicht ganz, sind Sprach- und Denktabus doch immer noch im Visier von Lisa Eckhart, und nur zu gerne bricht sie genau diese, um dem Publikum eine Reaktion zu entlocken. Brav ist die Österreicherin also auch in ihrem aktuellen und angeblich letzten Programm „Kaiserin Stasi die Erste“ nicht. Aber etwas braver. Und vor allem: gewöhnlicher. Was sie immer noch besonders, aber eben nicht mehr außergewöhnlich macht. Im Rahmen von „Quatsch keine Oper“ ist Eckhart nun nach Bonn gekommen, um sich an gleich zwei Abenden zum Oberhaupt von Österreich und Ostdeutschland zu krönen – und doch den Niedergang nicht aufhalten zu können.