Kundgebung auf dem Münsterplatz : Queere Community setzt Zeichen in Bonn

Bonn Auf seiner Fahrradtour durch Deutschland führte der transsexuelle Schauspieler Brix Schaumburg am Sonntag eine Demo von Bonn nach Köln an. Mit dabei war unter anderem der Gewinner der TV-Datingshow „Prince Charming“.

Rund 2500 Kilometer quer durch Deutschland will Schauspieler Brix Schaumburg auf seinem Bambusholz-Fahrrad zurücklegen. In Etappen natürlich, und am Sonntag kam eine dazu. Die mit 35 Kilometern kürzeste Strecke führte von Bonn aus am Rheinufer entlang über Wesseling zum Kölner Friesenplatz. Der erste deutsche Schauspieler, der sich als transsexuell geoutet hatte, möchte damit Aufmerksamkeit schaffen für die Belange von Schwulen, Lesben sowie bi- und transsexuellen Menschen, also für die queere Community.