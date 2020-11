100 Fahrzeuge angekündigt : Querdenker fahren am Abend mit Autokorso durch Bonn

Bonn Bis zu 40 Teilnehmer haben sich am Mittwoch am Stadthaus zur Demonstration gegen die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes getroffen. Ab 18 Uhr fährt ein Autokorso mit voraussichtlich 100 Fahrzeugen durch Bonn.

Die Bonner Querdenker-Gruppe will nach ihrer Vormittags-Kundgebung am Stadthaus ab 18 Uhr einen Autokorso in Richtung Bundesviertel veranstalten. Der Anmelder erwartet laut Polizei rund 100 teilnehmende Fahrzeuge, die sich zunächst an der Adenauerallee in Fahrtrichtung Bad Godesberg (Höhe Stockenstraße) sammeln sollen. Kurzzeitige Verkehrsbehinderungen seien nicht auszuschließen, sagte Polizeisprecher Robert Scholten am Nachmittag. Die Kolonne soll mit eingeschalteten Warnblinklichtern fahren. Am Zielort, dem Platz der Vereinten Nationen, soll danach eine Kundgebung der Autoinsassen stattfinden. Die Stadt hat Hygiene-Auflagen zum Infektionsschutz erteilt. Am Vormittag haben die Demonstrationsteilnehmer nach Einschätzung der Ordnungsbehörde die Auflagen eingehalten.