Rechte Burschenschaft Raczeks ARD-Team vor Burschenschaft in Bonn bedroht

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat Einschüchterungsversuche gegen ein ARD-Team vor dem Burschenschaftshaus „Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks zu Bonn“ kritisiert. „Die Radikalisierung und Gewaltbereitschaft gegen Medienschaffende scheint aus der rechtsextremen Ecke auf die Burschenschaften überzuschwappen“, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster am Freitag in Berlin. „Auch für die Burschenschaften gilt: Wir Journalisten sind kein Freiwild.“ Die Pressefreiheit als universelles Grundrecht ende nicht an den Grundstücksgrenzen von Burschenschaften.