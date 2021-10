Streit um breitere Wege : Rad-Aktivisten stellen Ampel in der Rheinaue auf

Bonn Die Initiative Radentscheid weist mit ihrer Aktion am Langen Eugen auf einen Engpass hin, den sie für gefährlich hält. Doch der Stadt sind derzeit die Hände gebunden.

Für etwa drei Stunden ist der Uferradweg in der Rheinaue am Sonntagnachmittag nur mit Einbahnstraßen-Regelung befahrbar gewesen. Eine mobile Ampel zeigte den Radlern an, ob sie erst den Gegenverkehr passieren lassen mussten oder fahren durften. Die Initiative „Radentscheid Bonn“ hatte die Ampel aufgestellt, um auf die Enge des Radweges insbesondere auf dem etwa 300 Meter langen Abschnitt zwischen dem Imbiss am Langen Eugen und dem KunstRasen-Gelände aufmerksam zu machen.