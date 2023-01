Am Probsthof in Bonn-Endenich : Autofahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Autofahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Am Probsthof in Bonn-Endenich

Bonn Am Probsthof in Bonn-Endenich ist ein Fahrradfahrer von einem Autofahrer angefahren worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Nach dem Opel-Fahrer und möglichen Zeugen sucht nun die Polizei.

Ein 30-jähriger Radfahrer ist am Freitag in Bonn von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete danach, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, führte die Suche nach dem Opel-Fahrer bislang nicht zu einem Erfolg. Deshalb werden nun weitere Zeugen gesucht.