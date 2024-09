Radikaler Islam in Bonn Deshalb lösen Abschiebungen nicht das Problem

Bonn · In ihrer Beratungsstelle in Bonn betreuen Kaan Orhon und Franziska Frosch täglich Menschen, die sich vom radikalen Islam distanzieren wollen. Die beiden Islamwissenschaftler erläutern, warum Abschiebungen die Gefahr islamistischen Terrors nicht nachhaltig bannen und was stattdessen zu tun wäre.

27.09.2024 , 14:07 Uhr

Abschiebungen bannen die Gefahr islamistischen Terrors nicht nachhaltig, sagen zwei Bonner Islamwissenschaftler. Foto: dpa/Julian Stratenschulte