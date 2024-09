Wegen Falschaussagen zu Radstraßen Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Bonner OB Dörner und Stadtbaurat Wiesner

Bonn · Die CDU-Fraktion will die Falschaussagen der Verwaltung zum Bonner Radstraßenstandard geprüft wissen. Sie will das Rechnungsprüfungsamt einschalten. Der Stadtrat kann am Donnerstag darüber entscheiden.

25.09.2024 , 18:21 Uhr

Der Markierungsstandard für Bonner Fahrradstraßen ist in Ückesdorf noch erkennbar. Nach dem Verwaltungsgerichtsurteil sind die Markierungen „Auf den Steinen“ allerdings vorübergehend „demarkiert“. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn