Radfahrer jubeln, Einzelhandel klagt Neue Verkehrspläne für Adenauerallee spalten die Bonner Gemüter

Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt: So lassen sich am Mittwoch die unterschiedlichen Reaktionen auf die Pläne der Stadt für die Adenauerallee zusammenfassen. Dort will die Stadt, sofern eine politische Mehrheit zu finden ist, ab Herbst dieses Jahres eine umfassende Kanalsanierung durchführen und anschließend auf den Außenfahrbahnen geschützte Radwege installieren. Für den motorisierten Verkehr bliebe von bisher zwei Fahrbahnen pro Fahrtrichtung im Abschnitt zwischen Koblenzer Tor und Bundeskanzlerplatz eine übrig.