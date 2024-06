Staatsanwaltschaft ermittelt gegen weit verzweigtes Firmennetz Pflegeheime in Bonn und Siegburg systematisch ausgebeutet?

Das Pflegeheim Sankt Agnes in Bonn ist offenbar von einem handfesten Skandal betroffen. Der Aachener Unternehmer Ralf Hochscherff, bis zum vergangenen Jahr Präsident des Fußballvereins Alemannia Aachen, steht in Verdacht, das Heim sich selbst überlassen zu haben, bevor die Einrichtung Ende April schließen musste. WDR-Recherchen legen nahe, das hinter dem Vorgang System stecken und Hochscherff zudem für das Plündern des Pflegeheim-Kontos verantwortlich sein könnte. Das Bonner Traditionshaus an der Graurheindorfer Straße ist dabei nur einer von mehreren Fällen in den Akten der Ermittlungsbehörden. Auch das Seniorenzentrum am Michaelsberg in Siegburg steht im Fokus der Untersuchungen.