43-Jähriger kümmert sich um Jugendliche : Ramy Azrak mit Integrationspreis ausgezeichnet

Bonn Der Bonner Integrationsrat hat den mit 1800 Euro dotierten Integrationspreis verliehen. Preisträger sind dieses Jahr der 43-jährige Ramy Azrak.

Der Integrationsrat der Bundesstadt Bonn hat am Mittwoch vor dem Alten Rathaus seinen Integrationspreis verliehen. Mit dem Preis wird das Engagement von Bürgern oder Gruppen und Organisationen gewürdigt, die sich aktiv und nachhaltig für Integration einsetzen. Der Integrationspreis ist mit 1800 Euro dotiert und wird jährlich vergeben. Da Feierlichkeiten aufgrund der Coronalage nicht stattfinden konnten, wurde der Preis auf dem Marktplatz in kleiner Runde überreicht.

43-Jähriger kümmert sich um Jugendliche in Tannenbusch

Aus den in diesem Jahr eingereichten Vorschlägen und Bewerbungen entschied sich die Jury einvernehmlich dafür, den Integrationspreis 2021 an Ramy Azrak für seinen Gesamtbeitrag zur Förderung von Jugendlichen in Bonn-Tannenbusch durch zahlreiche Initiativen, Projekte und interkulturelle Aktivitäten im Sport zu verleihen.

Azrak leitet die Dr. Moroni Stiftung

Integration ist ein fortlaufender Prozess

Binnaz Öztoprak, Vorsitzende des Bonner Integrationsrates und Jury-Mitglied, erklärte dazu: „Der Integrationsrat der Bundesstadt Bonn würdigt in diesem Jahr das besondere gesellschaftliche Engagement von Ramy Azrak für unser Zusammenleben in Bonn. Sein Engagement zeigt, dass Integration ein fortlaufender Prozess ist, der nur gesamtgesellschaftlich funktionieren kann. Ich fühle mich geehrt, den Integrationspreis 2021 an Herrn Azrak zu überreichen und bedanke mich für seinen unermüdlichen und beispielhaften Einsatz für unsere Mitmenschen“, so Öztoprak. Azrak dankte der Jury für seine Auszeichnung: „Heute ist für mich ein schöner Tag und der Preis motiviert mich weiterzumachen.“ Denn jeder Beitrag sorge für einen besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft.