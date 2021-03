Neuer Standort : Imbiss von Rapper Xatar am Bonner Markt eröffnet

Rapper Xatar eröffnete im vergangenen Jahr einen Köfte-Imbiss in der Bonner Innenstadt. Am ersten Tag war der Besucherandrang so groß, dass Polizei und Ordnungsamt eingreifen mussten. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Rapper Xatar hat einen neuen Standort in Bonn für seinen Köfte-Imbiss gefunden. Das Geschäft wurde am Dienstag in der ehemaligen McDonald’s-Filiale am Bonner Marktplatz eröffnet. Der Ansturm blieb allerdings aus.



Von Nicolas Ottersbach und Matthias Lorenz

Nachdem der Köfte-Imbiss des Rappers Xatar wie viele andere Mieter aus dem Viktoria-Karree wegziehen musste, wurde der neue Laden des Rappers am Dienstag in der ehemaligen McDonald’s-Filiale am Bonner Marktplatz eröffnet. Im Juli vergangenen Jahres hatte der Haval-Grill an den ersten Tagen für Aufregung gesorgt: Hunderte Fans hatten nach einem Hype in den sozialen Medien für einen Ansturm gesorgt, Corona-Regeln wurden nicht eingehalten – was Polizei und Stadtordnungsdienst auf den Plan rief. Später hieß es von Xatar, er sei von der Situation überrascht worden.

Der Ansturm auf das neue Geschäft ist am Dienstag ausgeblieben. Ein einsamer Kunde wartete am Dienstag kurz vor 11 Uhr darauf, dass der Imbiss des Rappers seine Türen für die Kundschaft öffnete. Dass es dieses Mal ruhig geblieben ist, überrascht Basbaydar Suat, Geschäftsführer des Lokals, nicht: „Wir mussten sehr kurzfristig umziehen. Viele haben noch nicht mitbekommen, dass wir nun an einem neuen Standort sind.“ Er rechne damit, dass die Kundenzahlen in den nächsten Wochen kontinuierlich steigen werden. „Im April geht es dann richtig los“, meint Suat. Dann, so seine Hoffnung, wären wegen gelockerter Corona-Schutzmaßnahmen auch wieder mehr Menschen auf der Straße.