Verfolgung durch die Polizei : 22-Jähriger rast mit Tempo 150 durch Bonn

In Bonn hat ein Autofahrer am frühen Montagmorgen einen Unfall gebaut. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Update Bonn Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Montag viel zu schnell durch die Straßen in Bonn gerast und dabei vor der Polizei geflohen. Ein Unfall brachte ihn schließlich zum Stehen.

Ein Autofahrer ist der Polizei in der Nacht auf Montag in Bonn aufgefallen, weil er viel zu schnell durch die Stadt fuhr. Nach Angaben der Polizei fiel der 22-jährige Fahrer dieser gegen 3.30 Uhr auf der Friesdorfer Straße auf, als er in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Fahrer war mit einem schwarzen BMW nicht nur zu schnell unterwegs, sondern fuhr zwischenzeitlich auch mittig auf der Fahrbahn und teilweise auf der Gegenfahrbahn.