Raser gefährden Schulkinder Mit Tempo 74 durch die 30-Zone

Die Bußgeldstelle der Stadt Bonn hat Ende Juni an vier Tagen den Verkehr an der Rheindorfer Straße analysiert und gleichzeitig die Geschwindigkeit kontrolliert. In diesem Zeitraum passierten insgesamt 12.152 Fahrzeuge in beiden Richtungen die Messstrecke, davon rund 5159 allein in den Zeitfenstern zwischen 12 und 18 Uhr. Im Durchschnitt waren dabei 13 Prozent der Fahrzeuge schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 74 Stundenkilometern gemessen.