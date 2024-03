Organisationen informieren auf dem Marktplatz „Rassismus ist in Bonn vorhanden und er nimmt zu“

„Rassismus ist in Bonn vorhanden und er nimmt zu“, berichtet Coletta Manemann, Leiterin des Amtes für Integration und Vielfalt der Stadt Bonn. Gemeinsam mit mehreren Organisationen klärte sie am Donnerstag auf dem Bonner Marktplatz zum Internationalen Tag gegen Rassismus über das Thema auf. Das Ziel: Mit Menschen in Kontakt kommen und ihnen das Rüstzeug mit an die Hand zu geben, Rassismus zu erkennen und dagegen aufzustehen. Ein Thema, das wichtiger wird, wie Manemann sagt.