„Bonn leuchtet“ : Rat genehmigt verkaufsoffenen Sonntag

Die Händler laden zu „Bonn leuchtet“ vom 5. bis zum 7. November ein. Dem verkaufsoffenem Sonntag hat der Stadtrat zugestimmt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Sonntag, 7. November, können die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr öffnen. Obschon eine breite Mehrheit der Verwaltungsvorlage zustimmten, gab es Kritik, das Fest „Bonn leuchte“ passe nicht mehr in die Zeit.

Die Veranstaltung „Bonn leuchtet“ der Innenstadthändler mit einem verkaufsoffenen Sonntag findet statt. Mit großer Mehrheit hat der Rat dem verkaufsoffenen Sonntag am Sonntag, 7. November, zugestimmt. Von 13 bis 18 Uhr werden die Geschäfte geöffnet sein. Das beliebte Lichterspektakel, bei dem Plätze, Straßen und Bauwerke angestrahlt werden, dauert von Freitag bis Sonntag. Außerdem gibt es in diesen Tagen auf den Straßen und Plätzen internationales Streetfood sowie Ausstellungen, Infostände und Mitmachaktionen.

Das Gros der Ratsmitglieder betonte, man wolle dem Handel nach schweren Zeiten in der Pandemie helfen. Für die Innenstadt sei ein Fest wie „Bonn leuchtet“ sehr wichtig, sagte Torben Leskien (CDU). Tim Achtermeyer (Grüne) erklärte: „In schwierigen Zeiten sollten wir zusammenstehen.“ Gleichwohl gab er zu Bedenken, ob ein solches Lichterfest in Zeiten des Klimawandels noch vertretbar sei, auch wenn die Lichttechniker mittlerweile stromsparende LED-Leuchten einsetzten.