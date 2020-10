Soviel kostet Kommunalpolitik : Einige Fraktionen im Bonner Rat bekommen nach Wahl weniger Geld

Im Alten Rathaus sind die einzelnen Fraktionen untergebracht. Foto: Richard Bongartz

Bonn Nach der Kommunalwahl müssen die Fraktionen CDU, SPD und FDP in Bonn mit weniger Geld für die Ratsarbeit auskommen. Insgesamt gibt es für alle Fraktionen mehr als zwei Millionen Euro.

Nicht nur über mögliche Ratskoalitionen redet man sich im Rathaus derzeit die Köpfe heiß. Es geht auch ums Geld und die Frage, welche Stühle jetzt gerückt werden sollen.

Denn die Kommunalwahl und die damit verbundenen Veränderungen der Fraktionen hinsichtlich der Zahl ihrer Mitglieder bleibt nicht ohne Auswirkung auf den in der NRW-Gemeindeordnung verbürgten Anspruch auf Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen. Diese bemessen sich in erster Linie an der Größe der Fraktion. Die Höhe der Zuwendungen für die Personalkosten richtet sich danach, ob die Fraktionen städtisches oder externes Personal beschäftigen.

Besonders hart dürfte es die FDP treffen, die von bisher sieben auf drei Mitglieder geschrumpft ist. Bisher erhielt sie für den Aufwand der Fraktionsgeschäftsstelle rund 260 000 Euro. Die künftigen Zuwendungen dürften deutlich niedriger sein. Angaben dazu konnte die Stadtverwaltung bisher nicht machen.

Ebenso dürfte das Budget für die CDU sinken. Sie hatte in der bisherigen Ratsperiode zunächst 27 Mitglieder, dann aufgrund des Wechsels von Golalei Mamozei (SPD) und Sebastian Kelm (Sozialliberale) 29 Mitglieder. Der neuen Fraktion gehören nur noch 17 Mandatsträger an. Bisher erhielt die Fraktion an Sach- und Personalkostenzuwendungen mehr als 800 000 Euro. Kürzertreten muss auch die SPD, der Fraktion von einst 20 nun auf elf Mitglieder gesunken ist. Ihr Budget bis dato beträgt rund 570 000 Euro.

Die Zuwendungen an die Grünen-Fraktion beträgt bislang rund 500 000 Euro. Sie wird in der kommenden Ratsperiode 19 anstatt wie bisher 16 Mitglieder haben. Unterm Strich kosten alleine die genannten Fraktionen also mehr als zwei Millionen Euro.

Keine Änderung wird es bei den Aufwandsentschädigungssätzen für die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter geben. Diese liegen bei Fraktionen mit bis zu acht Mitgliedern bei 995,40 Euro, bei deren Stellvertretern bei 746,55 Euro. Bei größeren Fraktionen erhalten die Vorsitzenden eine Entschädigung in Höhe 1493,10 Euro, die Stellvertreter 746,55 Euro. Hinzu kommen die Aufwandsentschädigungen für die Stadtverordneten und Bezirksverordneten. Unterm Strich waren das im Jahr 2018 laut einer Vorlage der Verwaltung mehr als eine Million Euro. Ein Ratsmitglied erhält einen Entschädigungssatz von 395,30 Euro pro Monat. Die Aufwandsentschädigungen auf den gesamten Rat bezogen werden wohl in der neuen Ratsperiode niedriger ausfallen, da das Gremium 20 Mitglieder weniger zählt als bisher.

Jedes Ratsmitglied erhält zudem pro Rats-, Ausschuss und Fraktions- sowie Facharbeitskreis-Sitzungen ein Sitzungsgeld von 19,60 Euro. Sachkundige Bürger erhalten 34,50 Euro. Sie bekommen aber keine Aufwandsentschädigung. Selbstständige können einen Verdienstausfall geltend machen, allerdings höchstens bis 19 Uhr, zudem nur per Nachweis und maximal 30,20 Euro pro Stunde. Hausfrauen oder -männer erhalten bis 19 Uhr eine Pauschale von zehn Euro pro Stunde. Laut einer Vorlage der Verwaltung von 2018 fielen dafür rund 330.000 Euro an.

Wie hoch diese Summe in der neuen Ratsperiode im Jahr sein wird, ist derzeit noch schwer zu sagen. „Noch gibt es keine Vereinbarung über den Umfang der Zuwendungen für die Fraktionen und deren Aufteilung“, erklärte Andrea Schulte vom städtischen Presseamt. Die Bildung und Besetzung von Ausschüssen erfolge erst bei der konstituierenden Ratssitzung voraussichtlich am 5. November.